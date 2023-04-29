Видео с места ДТП под Новосибирском, где погибли три человека, показали в МВД

В МВД показали видео с места ДТП под Новосибирском, где погибли три человека. Фото: Кадр из видео\ГУ МВД по НСО

В МВД показали видео с места ДТП под Новосибирском, где погибли три человека. Авария случилась на трассе «Иртыш» вечером 28 апреля.

— Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с автомобилем «Шкода», — сообщали в МВД.

21-летний водитель и его 21-летний и 22-летняя пассажиры отечественного авто погибли на месте аварии. Четыре человека, включая годовалого ребенка, которые ехали в иномарке — доставлены в больницу.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители, проверку поставила на контроль прокуратура.

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