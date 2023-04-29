В Новосибирской области пожарные потушили горящую траву на площади 1400 квадратных метров

В Новосибирской области пожарные потушили возгорание травы в поселке Кирово. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирской области пожарные потушили возгорание травы в поселке Кирово недалеко от Бердского шоссе на площади в 1400 квадратных метров. Огонь заметили спасатели МАСС, патрулировавшие территорию у Обского моря.

— Совместными усилиями спасатели и пожарные ликвидировали 7 крупных очагов горения травы на общей площади 1400 квадратных метров. Если бы не бдительность спасателей и их оперативное вмешательство, огонь мог распространиться в сторону частного сектора, посёлка Новый, — сообщили спасатели.

Напомним, в Новосибирской области с 24 апреля действует особый противопожарный режим, запрещающий разводить на природе открытый огонь, устраивать пал сухой травы и даже готовить мясо на открытом огне. За несоблюдение правил грозят штрафы.

В региональном минприроды людей просят ответственнее относится к природе и сообщать о возможных опасностях по телефонам 8 (383) 200-10-35 (региональная диспетчерская служба), 8-800-100-94-00 (единый номер лесного хозяйства).

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