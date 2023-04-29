Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП под Новосибирском, где погибли три человека

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП в Новосибирской области. Фото: ГУ МВД по НСО

Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП в Новосибирской области на трассе «Иртыш», в котором погибли три человека. Еще четыре человека, включая годовалого ребенка, пострадали. Авария случилась вечером 28 апреля.

— Водитель автомобиля ВАЗ нарушил правила дородного движения, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем марки skoda, — сообщили в прокуратуре. — В результате ДТП водитель ВАЗ и двое пассажиров погибли, водитель skoda и трое пассажиров доставлены в Чулымскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести.

Прокурор Чулымского района выезжал на место ЧП. По факту ДТП проводится проверка, ход которой взяла на контроль прокуратура.

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