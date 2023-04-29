«Водитель ВАЗа выехал на встречку»: в МВД рассказали подробности жесткого ДТП под Новосибирском, где погибли три человека

Водитель ВАЗА выехал на встречную полосу для обгона. Фото: ГУ МВД по НСО

В областном МВД рассказали подробности ДТП под Новосибирском, где погибли три человека и еще четыре пострадали. Авария случилась вечерм 28 апреля на трассе Р-254 «Иртыш» в Чулымском районе.

— Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу для обгона, где столкнулся с автомобилем «Шкода», за рулем которого сидел 29-летний водитель, а в салоне ехали 25-летний пассажир, 26-летняя пассажирка, а также годовалый ребенок, — рассказали в областном МВД. — 21-летний водитель ВАЗ и двое его пассажиров: 21-летняя девушка и 20-летний парень скончались на месте. Все они были жителями Барабинска.

Пострадавшие были госпитализированы. Известно также, что ребенок в момент ДТП был в детском кресле. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, по данному факту проводится проверка.

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