В Новосибирске руководителем спортшколы олимпийского резерва по боксу стал Александр Митин

В Новосибирске руководителем спортивной школы олимпийского резерва по боксу назначен Александр Митин. Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

В Новосибирске руководителем спортивной школы олимпийского резерва по боксу назначен Александр Митин. Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-мэр города Анна Терешкова в субботу, 29 апреля.

— Александр Сергеевич — коренной новосибирец, имеет высшее педагогическое образование, с 18 лет работает тренером в спортивном клубе по боксу «Чкаловец». Является одним из основателей «СШОР по боксу». Старший тренер Новосибирской области. За время своей деятельности воспитал 30 кандидатов в мастера спорта, 11 мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса. Лучший воспитанник — Тетерев Даниил — трёхкратный победитель первенства Европы, финалист первенства Мира. Мы с особым вниманием будем наблюдать за успехами школы, а ее традиции будут сохранены, — сообщила Анна Терешкова.

Напомним, бывшего директора школы Сергея Тетвосяна отправили в отставку — об этом стало известно 21 апреля. Свой пост покинул также глава управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский. Как сообщала КП-Новосибирск Анна Терешкова, после проведения проверок в различных спортивных учреждениях, стало понятно, что в некоторых местах требуется смена руководства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава управления спорта мэрии Новосибирска Алексей Толоконский отправлен в отставку

С поста ушел также директор школы бокса олимпийского резерва Сергей Тетевосян (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber