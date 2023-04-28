В Каргатском районе Новосибирской области засняли огромный лесной пожар

Лесной пожар у дороги недалеко от Каргата. Фото: «АСТ-54».

В пятницу, 28 апреля, очевидец снял на видео пожар в Каргатском районе Новосибирской области. Ролик с кадрами горящего леса он опубликовал в группе «АСТ-54».

— Недалеко от Каргата, в сторону Барабинска, горит лес, сообщили наши подписчики, — указано в посте.

Судя по видео, площадь пожара достаточно велика. Лес горит совсем рядом с дорогой. Огромные столпы дыма мешают обзору водителей.

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