Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 0:00

Вернутся дожди: в Новосибирске будет пасмурная погода и похолодание

29 апреля в Новосибирске пройдёт дождь и похолодает до +11 градусов
Надежда РЫЖКИНА
В Новосибирске пройдёт дождь.

В Новосибирске пройдёт дождь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летняя жара приходила всего на один день. Теперь Новосибирск ждёт прохлада и дожди. Прогнозом на 29 апреля поделились синоптики.

— Ночью похолодает до+6...+8 градусов, днём — до +11...+13. Будет переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области похолодает до +4...+9, в северо-западных регионах до -3. Днем будет +10...+15, местами +4...+9. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами пройдут небольшие дожди.