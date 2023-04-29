Вернутся дожди: в Новосибирске будет пасмурная погода и похолодание

В Новосибирске пройдёт дождь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летняя жара приходила всего на один день. Теперь Новосибирск ждёт прохлада и дожди. Прогнозом на 29 апреля поделились синоптики.

— Ночью похолодает до+6...+8 градусов, днём — до +11...+13. Будет переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области похолодает до +4...+9, в северо-западных регионах до -3. Днем будет +10...+15, местами +4...+9. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по востоку местами пройдут небольшие дожди.