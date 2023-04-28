В Новосибирске завершается прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка»

Музей Новосибирска завершает прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музей Новосибирска завершает прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщили в мэрии города.

Напомним, в этом году традиционного шествия не будет. Акцию проведут в виртуальном формате на панно стелы «Новосибирск − Город трудовой доблести».

− 1 мая завершается прием заявок на участие в виртуальном «Бессмертном полку». Информацию для формирования онлайн-шествия принимают специалисты Музея Новосибирска, − подчеркнули в муниципалитете.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо прислать информацию о своем Герое на почту Музея Новосибирска: m-nsk-ru-bessmertny-polk@yandex.ru. В письме указываются ФИО Героя и годы его жизни. Также нужно прикрепить одну фотографию.

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