В Новосибирске завершается прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка»

Музей Новосибирска завершает прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка».
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Музей Новосибирска завершает прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка». Об этом сообщили в мэрии города.
Напомним, в этом году традиционного шествия не будет. Акцию проведут в виртуальном формате на панно стелы «Новосибирск − Город трудовой доблести».
− 1 мая завершается прием заявок на участие в виртуальном «Бессмертном полку». Информацию для формирования онлайн-шествия принимают специалисты Музея Новосибирска, − подчеркнули в муниципалитете.
Чтобы поучаствовать в акции, необходимо прислать информацию о своем Герое на почту Музея Новосибирска: m-nsk-ru-bessmertny-polk@yandex.ru. В письме указываются ФИО Героя и годы его жизни. Также нужно прикрепить одну фотографию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер