Адвокат рассказал, как Елена Блиновская сможет избежать тюремного срока

Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, как блогер Елена Блиновская может избежать тюрьмы за неуплату налогов. Юрист пояснил, что подозреваемым в подобных делах позволяют погасить задолженность и не доводить дело до суда.

- Блиновская в соответствии с нашим законодательством может погасить налоговую задолженность, тогда ее преследование будет прекращено и дело в суд не поступит, не будет приговора и такое раскаяние не найдет правовой оценки. Если она продолжит совершать налоговые преступления, то тюрьмы не избежать. Не как рецидивистка, а как лицо на общих основаниях: освобождение от ответственности за неуплату налогов дается человеку только один раз, — сказал Багатурия изданию NEWS.ru.

Напомним, Елену Блиновскую задержали 27 апреля по делу об уклонении от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей. По данным следствия, блогер получала доходы продажи своих марафонов,курсов и тренингов в соцсетях. Более 43 миллионов рублей она легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Исчезнувший миллиард, операция ФСБ и до 10 лет тюрьмы: Все, что нужно знать о задержании «королевы марафонов» Елены Блиновской

СК объявил о задержании блогера Блиновской за неуплату налогов на 918 млн рублей (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber