Под Новосибирском дорожники сэкономят до 300 миллионов рублей на строительстве развязки к СКИФу

Изначально там хотели построить кольцевое пересечение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 300 миллионов рублей удастся сэкономить на строительстве развязки к СКИФу в наукограде Кольцово. Об этом сообщает InfoPro54 со ссылкой на Территориальное управление автомобильных дорог региона.

Изначально там хотели построить кольцевое пересечение. В планах также было обустройство тротуаров и велодорожек. Для этого Сибирскому ликероводочному заводу нужно было переустроить свои инженерные сети. Однако представители завода заявили, что не пойдут на такой шаг.

− В связи с категоричным отказом АО «Сибирский ЛВЗ» от переустройства инженерных сетей, по результатам совещания ГКУ НСО ТУАД принято решение об отказе от строительства кольцевого пересечения для организации подъезда к ЦКП «СКИФ», в том числе тротуаров и велодорожек, − отметили в Территориальном управлении автодорог региона.

Дорожники сделают Т-образный перекресток. Благодаря корректировке проекта удастся сэкономить 250-300 миллионов рублей из бюджета НСО.

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