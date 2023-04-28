«Испугался чужих рук»: новосибирцы обещают 30 тысяч тому, кто вернет им сбежавшую чихуахуа

За пойманную Доню обещают 30 тысяч рублей. Фото: предоставлено героем публикации.
В Железнодорожном районе Новосибирска потерялся щенок чихуахуа по кличке Доня. Хозяйка решила передать его подруге, но тот испугался чужих рук и выскочил. Сейчас девушка готова заплатить 30 тысяч рублей тому, кто вернет ей любимца.
— Мне передавали его без переноски и шлейки. Щенок испугался чужих рук и выскочил. Я побежала за ним, но он боится людей, а машин — нет. Прохожие тоже начали бежать — впятером поймать пытались, окружить. Даже на машине гнались за ним, но без толку, — рассказала КП-Новосибирск Елена, подруга хозяйки.
В последний раз щенка видели на улице Фабричной. Может прийти на словно «кушать».
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