Пострадала кондуктор: в Новосибирске столкнулись иномарка и пассажирский автобус

В момент ДТП в салоне автобуса находилось около 30 человек. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В Центральном районе Новосибирска 28 апреля произошло ДТП с участием иномарки и пассажирского автобуса. Подробности раскрыли в городской Госавтоинспекции.

58-летний мужчина на внедорожнике Toyota Land Cruiser двигался по улице Красный проспект. У дома № 32 он столкнулся с автобусом № 13. В тот момент в салоне находилось около 30 человек.

− В результате ДТП в лечебное учреждение обратился кондуктор автобуса − женщина 1982 года рождения, − сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В отношении водителя иномарки составили административные материалы за нарушение ПДД. Обстоятельства происшествия устанавливал наряд ДПС.

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