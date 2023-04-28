«Мы думаем — их травят»: жители Болотного жалуются на массовую гибель собак

Один раз Сергей уже вылечил эту собаку, но история повторилась. Фото: предоставлено автором публикации.
Жители Болотнинского района Новосибирской области ужасаются массовой гибелью своих и бродячих собак. Местный житель Сергей, пытавшийся спасти нескольких бездомных животных, предполагает, что их могли отравить.
— У собак кровь льется отовсюду: нос, рот... Это не похоже на хронические болезни — их травят крысиным ядом. Вот эту собаку с фотографии я уже лечил от кровотечения осенью — она выжила. Недавно снова увидел кровь на снегу — мучилась две недели, на этот раз спасти ее не смог, — рассказал Сергей.
Мужчина пытается всячески помочь животным — у него дома уже живут три подобранные дворняги. Недавно он приютил и вылечил 4-месячного щенка, который болел чумкой.
Сергей советует жителям города Болотного и района не выпускать питомцев за ворота, чтобы избежать трагедии. Еще зимой он и супруга подкармливали около 20 дворняг. Собаки перезимовали, но потом резко начали исчезать. Жители предполагают, что кто-то массово травит всех хвостатых, разбрасывая ядовитую пищу по всему району.
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