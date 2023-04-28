«Будто выстрелили из пневматического»: жительница Новосибирска обнаружила странную трещину на лобовом стекле авто

На лобовом стекле образовалась странная трещина. Фото: предоставлено Людмилой

В пятницу, 28 апреля, жительница Новосибирска по имени Людмила ехала в машине по Советскому шоссе, как внезапно на лобовом стекле образовалась странная трещина. Сибирячка предполагает, что кто-то мог выстрелить в авто из пневматики. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

Автоледи двигалась со стороны поселка Огурцово в Советском районе в сторону города.

− Другие машины были далеко. Подъезжая к пешеходному мосту, услышала жуткий стук не как от камня. После в лобовом стекле появилась непонятная трещина. Я сразу обратила внимание на мост – мне показалось, что там кто-то стоял. Скинула фото трещины знакомым – сказали, что похоже, будто стреляли из пневматического, − поделилась с КП-Новосибирск местная жительница.

Людмила подчеркнула – когда в стекло попадает камень, звук и трещина совсем другие.

А вот так выглядит трещина от прилетевшего камня. Фото: предоставлено Людмилой

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