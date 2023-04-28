В Алтайском крае один пациент психбольницы выдавил глаза другому

Один пациент психбольницы выдавил глаза другому в Барнауле.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Один пациент психбольницы выдавил глаза другому в Барнауле. Родные потерпевшего обратились в суд за компенсацией.
Шокирующий инцидент произошел 28 июля 2021 года. События развернулись в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице имени Эрдмана.
В итоге потерпевший полностью потерял зрение, сообщает Amic со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Алтайского края.
Защита ответчика пыталась доказать его невиновность, однако суд встал на сторону лишившегося зрения мужчины. Теперь ему должны выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
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