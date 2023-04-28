В Алтайском крае один пациент психбольницы выдавил глаза другому

Один пациент психбольницы выдавил глаза другому в Барнауле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один пациент психбольницы выдавил глаза другому в Барнауле. Родные потерпевшего обратились в суд за компенсацией.

Шокирующий инцидент произошел 28 июля 2021 года. События развернулись в Алтайской краевой клинической психиатрической больнице имени Эрдмана.

В итоге потерпевший полностью потерял зрение, сообщает Amic со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Алтайского края.

Защита ответчика пыталась доказать его невиновность, однако суд встал на сторону лишившегося зрения мужчины. Теперь ему должны выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber