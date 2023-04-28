Огонь распространился на соседний участок: в Калининском районе Новосибирска загорелся дачный дом

На место оперативно прибыли пожарные. Фото: ГУ МЧС России по НСО
В пятницу, 28 апреля, в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в садовом обществе. Сначала загорелся один дачный дом, потом огонь распространился на соседний участок.
На место оперативно прибыли пожарные. Процесс тушения осложнял сильный ветер.
− Почти два часа при сильном ветре пожарные боролись с огнем, в том числе используя ранцевые огнетушители, − сообщили в ГУ МЧС России по НСО.
В результате первый дом сгорел полностью. Второму повезло гораздо больше – огонь успел повредить лишь пол на площади девять метров квадратных. Также горели трава и мусор вокруг жилища на площади 50 квадратов.
Ранее КП-Новосибирск писала о еще одном пожаре, произошедшем 28 апреля − в Советском районе в садовом обществе «Здоровье» загорелись два дачных дома.
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