Огонь распространился на соседний участок: в Калининском районе Новосибирска загорелся дачный дом

На место оперативно прибыли пожарные. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В пятницу, 28 апреля, в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в садовом обществе. Сначала загорелся один дачный дом, потом огонь распространился на соседний участок.

На место оперативно прибыли пожарные. Процесс тушения осложнял сильный ветер.

− Почти два часа при сильном ветре пожарные боролись с огнем, в том числе используя ранцевые огнетушители, − сообщили в ГУ МЧС России по НСО.

В результате первый дом сгорел полностью. Второму повезло гораздо больше – огонь успел повредить лишь пол на площади девять метров квадратных. Также горели трава и мусор вокруг жилища на площади 50 квадратов.

Ранее КП-Новосибирск писала о еще одном пожаре, произошедшем 28 апреля − в Советском районе в садовом обществе «Здоровье» загорелись два дачных дома.

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