Голосование за название нового парка у реки Ини продолжается в Новосибирске

В Новосибирске продолжается голосование за название нового парка у реки Ини. Фото: https://54.gorodsreda.ru/

В Новосибирске продолжается голосование за название нового парка у реки Ини. Мэр города Анатолий Локоть разослал официальные письма ректорам местных университетов и призвал сотрудников и студентов внести свой вклад.

Речь идет о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему в столице Сибири благоустроили Михайловскую набережную, Заельцовский и Затулинский парки.

Теперь на очереди − парк у реки Ини в Первомайском районе Новосибирска.

− Чем больше жителей проголосует, тем больше средств будет у города для развития парков и скверов. Ваше активное участие позволит создавать в Новосибирске новые зеленые зоны, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Горожанам предлагают выбрать одно из четырех названий парка – «Прибрежный», «Иня», «Бобровый» и «БерегИня». Проголосовать можно по ссылке https://54.gorodsreda.ru/ или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги».

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