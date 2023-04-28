Голосование за название нового парка у реки Ини продолжается в Новосибирске

В Новосибирске продолжается голосование за название нового парка у реки Ини. Фото: https://54.gorodsreda.ru/
В Новосибирске продолжается голосование за название нового парка у реки Ини. Мэр города Анатолий Локоть разослал официальные письма ректорам местных университетов и призвал сотрудников и студентов внести свой вклад.
Речь идет о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему в столице Сибири благоустроили Михайловскую набережную, Заельцовский и Затулинский парки.
Теперь на очереди − парк у реки Ини в Первомайском районе Новосибирска.
− Чем больше жителей проголосует, тем больше средств будет у города для развития парков и скверов. Ваше активное участие позволит создавать в Новосибирске новые зеленые зоны, − подчеркнул Анатолий Локоть.
Горожанам предлагают выбрать одно из четырех названий парка – «Прибрежный», «Иня», «Бобровый» и «БерегИня». Проголосовать можно по ссылке https://54.gorodsreda.ru/ или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер