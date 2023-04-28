Это наши вкусняшки! В Новосибирском зоопарке черные лебеди «накричали» на журавля, отбиравшего их еду

В Новосибирском зоопарке черные лебеди устроили разборки с наглым журавлем. Фото: Анна НОВИКОВА

В Новосибирском зоопарке черные лебеди устроили разборки с наглым журавлем. Он решил полакомиться из чужой кормушки, но незамеченным это не осталось.

Птицы распушили перья и «накричали» на соседа. А потом, для пущей верности, погоняли немного по вольеру. Досталось в процессе и невинному киперу, который пришел с кормом. Лакомство пришлось привередам не по вкусу. И сотруднику зоопарка пришлось спасаться бегством.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирском зоопарке два манула не поделили гамак и устроили из-за этого небольшую потасовку.

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