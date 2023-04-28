В Новосибирске мужчина устроил скандал кассиру на вокзале из-за 10 рублей

Пенсионерка попыталась помочь, но упрямый мужчина отказался из принципа. Фото: «Новосибирск с огоньком».
В Новосибирске на ж/д станции «Западная площадка» пьяный мужчина требовал у кассира 10 рублей. Ролик опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
Как рассказывают очевидцы, мужчина требовал сдачу, которой у сотрудника кассы не оказалось.
— Давайте я вам помогу, — вызвалась пенсионерка, которая стояла в очереди.
— Нет, это не ваши проблемы, — упрямо заявил пассажир.
Из-за принципа пьяный новосибирец собрал неплохую очередь позади.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как пьяный новосибирец подрался с полицейскими в магазине. Чтобы его утихомирить, правоохранителям пришлось использовать дубинки.
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