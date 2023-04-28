Новосибирские спасатели помогли снять наручники 31-летнему мужчине

В Новосибирске спасатели освободили руку 31-летнего мужчины от наручников. Фото: Спасатели МАСС
В Новосибирске спасатели освободили руку 31-летнего мужчины от наручников. Местный житель обратился за помощью в аварийно-спасательный отряд «Западный» ночью 28 апреля.
В наручники была закована только правая рука сибиряка, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте». Как так вышло – остается только гадать.
− Спасатели оказали помощь мужчине, сняв наручники и не повредив их буквально в течении нескольких минут, − говорится в публикации.
Мужчина поблагодарил своих спасителей и отправился по своим делам.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске спасатели помогли вытащить палец ребенка, застрявший в игрушке.
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