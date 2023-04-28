Пожарные показали, как тушат ландшафтные пожары в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 по 26 апреля произошло 1 257 пожаров. Фото: ГУ МЧС по НСО

В Новосибирской области с 1 по 26 апреля произошло 1 257 пожаров, из них 864 — горение сухой травы и мусора. В областном МЧС рассказали и показали, как борются с этой проблемой.

864 пожаров из общего числа - горение сухой травы и мусора. Фото: ГУ МЧС по НСО

— С помощью космического мониторинга за апрель зафиксировано свыше 2 000 термоточек, из них около 1 500 — в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это указывает на нарушение требований пожарной безопасности местными жителями. Наибольшее количество термических аномалий обнаружено в Чулымском, Кыштовском, Каргатском, Венгеровском, Убинском и Карасукском районах, — рассказали в ведомстве.

С помощью космического мониторинга за апрель зафиксировано свыше 2 000 термоточек. Фото: ГУ МЧС по НСО

В населенных пунктах и СНТ жителям напоминают о правилах пожарной безопасности через уличные громкоговорители и записи с автомобилей. На все возгорания выезжают патрульно-маневренные группы, созданные из местных жителей-добровольцев. А администрации обновляют вокруг поселений минерализованные полосы.

В Новосибирской области действует особый противопожарный режим. Фото: ГУ МЧС по НСО

Напомним, с 24 апреля в Новосибирской области действует особый противопожарный режим. он предполагает собой запрет на посещение лесов, запрет на разведение костров, выжигание сухой травы и сжигание мусора на территории города или СНТ. Коснулся запрет и любимого весеннего досуга сибиряков: выездов на шашлыки. За нарушение правил сибирякам могут грозить штрафы.

Пожарные оповещают людей о правилах поведения, помогающих избегать пожары. Фото: ГУ МЧС по НСО

За нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф. Фото: ГУ МЧС по НСО

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