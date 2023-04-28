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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 11:42

В Новосибирске перед судом предстанет 29-летний закладчик

Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске будут судить 29-летнего закладчика. Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирске будут судить 29-летнего закладчика. Фото: УТ МВД России по СФО

В Новосибирске будут судить 29-летнего закладчика. Как сообщили в УТ МВД России по СФО, мужчина совершил как минимум 20 эпизодов незаконного сбыта наркотических средств на территории города и региона.

Транспортные полицейские установили, что запрещенные вещества сибиряк реализовывал через тайники. Распространением наркотиков он занимался в течение примерно трех месяцев.

− При задержании сотрудники транспортной полиции изъяли у мужчины еще почти 40 граммов вещества, являющегося производным наркотического средства – N-метилэфедрона, − рассказали в УТ МВД России по СФО.

Задержанному предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном пунктом «г» части четвертой статьи 228.1 УК РФ – «Сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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