В Новосибирске спасатели помогли вытащить палец ребенка, застрявший в игрушке

Палец годовалого малыша застрял в детали от игрушки. Фото: Спасатели МАСС
Палец годовалого малыша застрял в детали от игрушки. ЧП произошло в Заельцовском районе Новосибирска в четверг, 27 апреля.
Обеспокоенные родители позвонили спасателям, так как побоялись навредить сыну. Представители Муниципальной аварийно-спасательной службы прибыли в квартиру на улице Кубовой.
− Помощь оказана, пластиковая деталь снята с пальца. Мальчик 2022 года рождения передан родителям, − сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Помощь медиков ребенку не потребовалась.
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