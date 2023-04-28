В Новосибирск придет резкое похолодание с мокрым снегом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирск придет резкое похолодание с мокрым снегом. Такой прогноз синоптики дают на конец апреля-начало мая.

— Ночью 30 апреля похолодает до -1…+1 градуса, будет пасмурно, но без осадков. Днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью 1 мая температура опустится до -2…0. Ожидается дождь, ночью с мокрым снегом. Днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Сервис Яндекс. Погода дает сибирякам более благоприятный прогноз. Местные синоптики обещают максимальное похолодание ночью до 0…-1. 1 мая возможен небольшой снег.

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