В Новосибирск придет резкое похолодание с мокрым снегом.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Новосибирск придет резкое похолодание с мокрым снегом. Такой прогноз синоптики дают на конец апреля-начало мая.
— Ночью 30 апреля похолодает до -1…+1 градуса, будет пасмурно, но без осадков. Днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ночью 1 мая температура опустится до -2…0. Ожидается дождь, ночью с мокрым снегом. Днем потеплеет до +6…+8 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.
Сервис Яндекс. Погода дает сибирякам более благоприятный прогноз. Местные синоптики обещают максимальное похолодание ночью до 0…-1. 1 мая возможен небольшой снег.
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