Новосибирск получит более одного миллиарда рублей из бюджета области

Новосибирск получит финансовую поддержку от правительства Новосибирской области. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирск получит финансовую поддержку от правительства Новосибирской области. Размер ее составит один миллиард 200 миллионов рублей. Это позволит своевременно профинансировать сезонные работы, подчеркнул мэр города Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами.

− Это очень своевременная и серьезная поддержка, с помощью которой мы можем решить ряд важных вопросов, таких как благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и тротуаров, приобретение специализированной техники, устройство водоотвода с территории Ледовой арены и другие, − отметил глава Новосибирска.

Анатолий Локоть перечислил основные виды работ, на которые направят деньги. Так, 250 миллионов рублей потратят на ремонт городских дорог. По 50 миллионов дополнительно выделят на ремонт тротуаров и ремонт дорог частного сектора – в дополнение к уже предусмотренным на эти цели средствам городского бюджета.

79 миллионов пойдут на закупку 14 единиц спецтехники. 200 миллионов направят на обустройство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории нового ЛДС.

Часть денежных средств пойдут на строительство образовательных учреждений. 166 миллионов вложат в строительство школы на Тургенева, 84, 109 миллионов – в строительство детсада на Гребенщикова, 4.

На реализацию мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда уйдет 121 миллион рублей. Наконец, 255 миллионов потратят на благоустройство дворовых территорий – это около 80 объектов.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» начнут благоустраивать территорию на берегу реки Ини в Первомайском районе. По 31 мая местные жители могут принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства и выбрать название нового парка. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию по ссылке https://54.gorodsreda.ru/ или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги». Перейти на сайт можно с помощью QR-кода.

Перейти на сайт можно с помощью QR-кода.

Нацпроект «Жилье и городская среда» инициирован президентом РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber