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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:04

Новосибирск получит более одного миллиарда рублей из бюджета области

Часть денежных средств направят на ремонт дорог
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирск получит финансовую поддержку от правительства Новосибирской области.

Новосибирск получит финансовую поддержку от правительства Новосибирской области.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирск получит финансовую поддержку от правительства Новосибирской области. Размер ее составит один миллиард 200 миллионов рублей. Это позволит своевременно профинансировать сезонные работы, подчеркнул мэр города Анатолий Локоть в ходе встречи с журналистами.

− Это очень своевременная и серьезная поддержка, с помощью которой мы можем решить ряд важных вопросов, таких как благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и тротуаров, приобретение специализированной техники, устройство водоотвода с территории Ледовой арены и другие, − отметил глава Новосибирска.

Анатолий Локоть перечислил основные виды работ, на которые направят деньги. Так, 250 миллионов рублей потратят на ремонт городских дорог. По 50 миллионов дополнительно выделят на ремонт тротуаров и ремонт дорог частного сектора – в дополнение к уже предусмотренным на эти цели средствам городского бюджета.

79 миллионов пойдут на закупку 14 единиц спецтехники. 200 миллионов направят на обустройство комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории нового ЛДС.

Часть денежных средств пойдут на строительство образовательных учреждений. 166 миллионов вложат в строительство школы на Тургенева, 84, 109 миллионов – в строительство детсада на Гребенщикова, 4.

На реализацию мероприятий по переселению из аварийного жилищного фонда уйдет 121 миллион рублей. Наконец, 255 миллионов потратят на благоустройство дворовых территорий – это около 80 объектов.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирске по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» начнут благоустраивать территорию на берегу реки Ини в Первомайском районе. По 31 мая местные жители могут принять участие во Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства и выбрать название нового парка. Чтобы проголосовать, необходимо пройти авторизацию по ссылке https://54.gorodsreda.ru/ или в личном кабинете «Общественное голосование» на портале «Госуслуги». Перейти на сайт можно с помощью QR-кода.

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