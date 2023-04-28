В Новосибирске мужчина украл у девушки телефон в супермаркете, а потом пошел на кассу

В Новосибирске парень украл телефон у девушки в магазине. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске мужчина украл телефон у девушки в магазине. А потом как ни в чем не бывало рассчитался за покупки на кассе и вышел. Инцидент случился 26 апреля.

— С 15:40 до 16:00 неизвестный мужчина, находясь в магазине, расположенном на улице Лазурной, похитил мобильный телефон, принадлежащий одной из покупательниц. Сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей, — рассказали в областном МВД.

Всех, кто знает что-нибудь о мужчине или его местонахождение, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (383) 232-17-51, 232-17-52, 8-923-158-24-58, 8-913-772-72-80.

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