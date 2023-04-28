Новосибирску выделят 1,2 миллиарда рублей из областного бюджета на ремонт дорог

Из них около 300 миллионов рублей потратят на дороги. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирск получит 1,2 миллиарда рублей от правительства региона. Об этом мэр Анатолий Локоть рассказал журналистам на еженедельной встрече.

— Городу Новосибирску выделят дополнительные 1,2 миллиарда рублей. Это очень своевременная и серьезная поддержка, с помощью которой мы можем решить ряд важных вопросов. Это благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог и тротуаров, приобретение специализированной техники, устройство водоотвода с территории Ледовой арены», — сообщил градоначальник.

На ремонт дорог направят 250 миллионов, еще 50 на дороги в частном секторе. На тротуары выделят 50 миллионов рублей. Еще за 79 миллионов купят 14 единиц специальной техники. И 200 миллионов пойдут на строительство водоотвода Ледовой арены.

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