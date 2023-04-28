В Новосибирске суд отказал прокуратуре в закрытии Малыгинского рынка

Люди жаловались на антисанитарию. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске вступило в силу решение суда, отменяющее запрет для предпринимателей торговать на участке улицы Малыгина на территории Верх-Тулинского сельсовета. На запрете настаивала прокуратура, после многочисленных жалоб местных жителей. Ведомство выявило нарушения после проверки, но суд доказательств не нашел.

— В суде первой инстанции не нашли своего подтверждения факты торговли на земельном участке и осуществления на смежном участке несанкционированного складирования отходов: гнилых овощей, опилок, пенопласта, деревянных ящиков, картонных коробок для фруктов, отгрузки гнилых фруктов и овощей с большегрузной машины, — сообщили в Новосибирском областном суде.

Напомним, жаловались люди, живущие недалеко от импровизированного рынка на Мылыгина, на несанкционированную свалку, которая возникает, как они считают, из-за нарушений санитарных норм при торговле.

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