Мобилизованный из Новосибирской области 20-летний боец рассказал о службе на СВО

Парень не колебался и не ошибся в выборе. Фото: предоставлено героем публикации.

Мобилизованный житель Кыштовки Новосибирской области рассказал о службе на СВО. Парню всего 20 лет, но он уверен в своем выборе.

— Там мы даже сделали баню — в ней моемся и стираем одежду. Раньше была и стиральная машина, когда в одном из расположений стояли, — вспоминает боец.

Парень добавил, что считает своим долгом защиту Родины. Когда его знакомые собирались на СВО, он сказал им: «мужики, я поеду с вами».

С провизией, рассказывает боец, все в порядке. Порой бойцы делятся ей и с гражданскими.

— Местные относятся к нам хорошо. Все только за нашу российскую армию, всегда побед желают, — рассказывает парень.

Сибиряк сейчас в 14-дневном отпуске. Парень хочет продолжить карьеру военного после СВО и окончить военное училище.

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