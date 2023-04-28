В полиции рассказали про задержанного новосибирца, крушившего тесаком машины

Мужчина уже ранее был судим. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В областном МВД рассказали про задержанного новосибирца, который крушил тесаком машины на улице Петухова. Напомним, инцидент случился вечером в четверг, 27 апреля. Неадекватного прохожего с огромным ножом заметили прохожие и позвали на помощь экипаж охраны, находящийся недалеко.

— В отдел полиции был доставлен 32-летний гражданин в состоянии опьянения. В отношении мужчины полицейскими составлен административный протокол, гражданин подвержен административному аресту. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Решается также вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела за незаконный оборот наркотиков и имущественное преступление.

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