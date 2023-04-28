Губернатор Андрей Травников поздравил лучших педагогов Новосибирской области

Андрей Травников поздравил лучших педагогов Новосибирской области. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников принял участие в торжественной церемонии, посвященной подведению итогов профессиональных педагогических конкурсов Новосибирской области.

Церемония объявления лауреатов конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» состоялась 28 апреля в театре «Глобус». В ней приняли участие около 500 лучших представителей системы образования Новосибирской области.

— Приветствую и поздравляю всех с 30-м областным конкурсом «Учитель года», который проходит в Год педагога и наставника. Поздравляю с тем, что лучшие традиции новосибирской системы образования не только продолжаются, но и преумножаются. Новосибирское педагогическое сообщество очень сплоченное, семейное, с открытыми, особыми взаимоотношениями. Благодаря этим традициям система образования Новосибирской области не только стремиться к той цели, которую мы перед собой поставили, стать лучшей в стране, но и помогает создавать хороших учителей. А хороший учитель — это особая ценность, для всего общества, и для каждого из нас. Хороший учитель, это не только тот, кто обучал и воспитывал, но и тот, кто оставляет в характере, в будущей биографии правильный, нужный след. Очень здорово, что таких людей во всех поколениях новосибирских педагогов очень много. Каждый, кто сегодня выходил на эту сцену — настоящий герой, — подчеркнул Губернатор Андрей Травников.

Лауреатов конкурса «Учитель года» наградили министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, и председатель областной общественной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Светлана Сутягина.

По традиции, имя абсолютного победителя назвал глава региона. Им стала Алина Мальцева — учитель китайского языка новосибирской школы № 207.

Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Миссия Года — признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber