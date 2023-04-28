В течение ближайших двух лет в Новосибирске закроют Хилокский полигон. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Благодаря реализации концессионного соглашения о строительстве нового Левобережного комплекса по переработке отходов, Хилокский полигон, находящийся в границах Новосибирска, будет закрыт в 2025 году. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

– Проблема близости Хилокского полигона твердых коммунальных отходов к жилым домам, расположенным на ул. Малыгина в г.Новосибирске, будет решена в течение 2 лет. Согласно результатам конкурса на строительство и эксплуатацию Левобережного комплекса по переработке отходов, объект должен быть построен в течение 24 месяцев после подписания концессионного соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и победителем конкурса МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», – уточнили в правительстве.

По словам министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова, подписание соглашения запланировано на май 2023 года. После чего концессионер начнет проектирование и строительство объекта. Комплекс построят на основе современных требований к экологический безопасности. Нацелен он будет на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов.

На предприятии будет четыре участка. В закрытых помещениях будет вестись 100%-ная сортировка отходов, поступающих на комплекс. Органические отходы будут перерабатываться на участке компостирования. Отдельно будет работать площадка для крупногабаритного и строительного мусора. Только 22% отходов будут размещаться на участке захоронения. После ввода в эксплуатацию нового комплекса Хилокский полигон будет закрыт.

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