Житель Бердска Евгений Кравчук погиб в зоне спецоперации

В зоне спецоперации на Украине погиб 48-летний бердчанин Евгений Кравчук. Фото: администрация Бердска

В зоне спецоперации на Украине погиб 48-летний бердчанин Евгений Кравчук. Об этом сообщили в администрации города.

Сибиряк имел звание старший прапорщик, проходил военную службу по контракту. Евгения не стало 21 апреля.

Родился герой 10 августа 1974 года в Читинской области. Там же он окончил школу прапорщиков. В 1999 году Кравчука распределили в 67-ую отдельную бригаду спецназначения в Бердск.

− Евгений, являясь истинным патриотом, выбрал себе непростой, но благородный путь – путь защитника Отечества. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в мероприятиях, связанных с защитой прав и жизни граждан Крыма в период присоединения республики к России, − рассказали в администрации.

За период своей службы сибиряк получил много наград. Среди них − медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма», две государственные награды «За отвагу», Георгиевский крест IV степени.

Церемония прощания с героем состоится 29 апреля с 10:00 до 12:00. Пройдет она в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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