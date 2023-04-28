«Помогите, он с ножом»: в Новосибирске мужчина с тесаком крушил лобовые стекла машин

Мужчина бегал по улице с тесаком и крушил машины. Фото: АБ ГВАРДИЯ

В Новосибирске неадекватный мужчина испугал автомобилистов на улице Петухова. Вечером в четверг, 27 апреля, он бегал по улице с огромным тесаком в руке и крушил стекла машин.

— Около девяти часов вечера к бойцам ГБР-76 подбежали две девочки лет 15-ти и со словами: «помогите, он с ножом! » указали на странного мужчину. Тот с огромным тесаком в руках хаотично бегал от тротуара к проезжей части дороги, втыкая нож в лобовые стекла попадавшихся ему на пути машин. На глазах гвардейцев он прорубил насквозь и повредил стекла трёх легковых автомобилей, — сообщили в агентстве безопасности «ГВАРДИЯ».

Гвардейцы задержали мужчину и отобрали у него нож. Очевидцы вызвали на место полицию. Люди рассказали, что мужчина живет в ЖК неподалеку, регулярно употребляет запрещенные вещества и часто пугает соседей. Его доставили в отдел для выяснения обстоятельств.

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