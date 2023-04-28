В Новосибирской области будут судить производителя работ, обвиняемого в смерти стропальщика. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области перед судом предстанет производитель работ одной из фирм. Вменяют ему нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека по неосторожности. Подробности раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– Следствие установило, что у производителя работ была обязанность соблюдать правила охраны труда, а также технику безопасности в компании. Однако этого он не сделал. Мужчина не проконтролировал ход работ стропальщика, который занимался разгрузкой и погрузкой на предприятии. Из-за чего в момент погрузки дорожных плит стропальщика зажало между бортом полуприцепа и грузом, – уточнили в Следственном комитете.

Пострадавший получил множественные травмы. Из-за которых умер в больнице.

Следователи собрали достаточно доказательств по делу. А в прокуратуре утвердили обвинительное заключение. Дело по существе рассмотрят в суде.

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