В Новосибирске открылся Добро.Центр «Молоды душой». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

27 апреля в Новосибирске открыли современный волонтерский центр. На торжественное открытие Добро.Центра пришли самые активные волонтеры города, гости из совета ветеранов Новосибирска, приехали коллеги - серебряные волонтеры из Красноярска.

- «Серебряное волонтерство» - это нужное и важное движение. Оно объединяет активных, молодых душой людей старшего поколения. Им важно понимать, что с окончанием трудовой деятельности жизнь продолжается, никто не списывает пенсионеров со счетов. Кроме того, волонтерство открывает большие возможности, позволяет сохранить молодость и бодрость духа. Наш департамент поддерживает инициативы волонтеров, и мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о такой возможности творческой, социальной самореализации, - рассказала начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

В декабре 2022 года Центр серебряного волонтерства департамента по социальной политике мэрии Новосибирска выиграл федеральный конкурс и получил финансовые средства на реализацию франшизы «Добро.Центр «Молоды душой» на своей площадке.

В новом статусе серебряные волонтеры получат доступ к базе знаний самых эффективных практик привлечения и работы с добровольцами. Новосибирские активисты войдут в единое сообщество, где федеральные эксперты окажут им поддержку и взаимопомощь.

В новом статусе серебряные волонтеры получат доступ к базе знаний самых эффективных практик привлечения и работы с добровольцами. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- Мы стали частью Всероссийского объединения «Добро.Центр». Это очень важно, потому что наши волонтеры работают по разным направлениям. Они помогают на мероприятиях, работают с молодежью, проводят исторические экскурсии, высаживают деревья, занимаются творчеством, передают знания другим, оказывают психологическую помощь. Теперь мы сможем проходить обучение, улучшать свои знания. А в будущем надеемся, что отделения Добро.Центра появятся в каждом районе Новосибирска. Пенсионеры найдут дело по душе, поймут, что жизнь на пенсии может быть яркой и насыщенной, - отметила координатор Добро.Центра «Молоды душой» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Людмила Суханова.

На торжественное открытие Добро.Центра пришли самые активные волонтеры города. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»