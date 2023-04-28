В Новосибирске мусорный полигон на Хилокской закроют в 2025 году

В Новосибирске мусорный полигон на улице Хилокской закроют в 2025 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске мусорный полигон на улице Хилокской закроют в 2025 году. Это будет возможно благодаря строительству Левобережного комплекса по переработке отходов.

В региональном правительстве сообщили, что построить комплекс планируется за два года с момента после подписания концессионного соглашения между минЖКХ и победителем конкурса МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство». А подписать его собираются в мае 2023 года.

— Комплекс будет построен на основе современных требований к экологический безопасности и нацелен на максимальное извлечение полезных материалов из твердых коммунальных отходов, — пояснил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

Комплекс сможет обеспечить 100% сортировку отходов. Органические будут перерабатывать на участке компостирования, а для крупногабаритного и строительного мусора построят отдельную площадку. Захоронять на участке будут только 22% отходов.

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