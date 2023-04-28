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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 7:40

Новосибирский тренер по боксу, шлепнувший девочку по попе, прокомментировал ситуацию

Мама ребенка написала заявление в полицию
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Тренер по боксу прокомментировал ситуацию.

Тренер по боксу прокомментировал ситуацию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске тренер по боксу, шлепнувший девочку по попе несколько раз, прокомментировал ситуацию.

- Это все вырвано из контекста. Запись с обработкой, с замедлением, ускорением. Есть начало, но нет конца. Больше ничего сказать не могу, - рассказал КП-Новосибирск тренер по боксу.

Напомним, что инцидент произошел в Центре хоккея и спорта, расположенном в Калининском районе. Поведение тренера возмутило родителей девочки. Они написали заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.

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