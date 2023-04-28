Новосибирский тренер по боксу, шлепнувший девочку по попе, прокомментировал ситуацию

Тренер по боксу прокомментировал ситуацию.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске тренер по боксу, шлепнувший девочку по попе несколько раз, прокомментировал ситуацию.
- Это все вырвано из контекста. Запись с обработкой, с замедлением, ускорением. Есть начало, но нет конца. Больше ничего сказать не могу, - рассказал КП-Новосибирск тренер по боксу.
Напомним, что инцидент произошел в Центре хоккея и спорта, расположенном в Калининском районе. Поведение тренера возмутило родителей девочки. Они написали заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку.
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