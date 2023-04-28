В Новосибирске сотруднице клининговой компании задолжали 355 тысяч рублей по зарплате. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске сотруднице клининговой компании в Железнодорожном районе Новосибирска работодатель не выплачивал зарплату. В общей сложности женщине задолжали 355 тысяч рублей. Обращения к работодателю результата не принесли. Тогда пострадавшая сотрудница пошла в суд.

– Она обратилась в суд для установления законности увольнения, компенсацией морального вреда и компенсацией за время вынужденного прогула. Суд удовлетворил требования гражданки. Исполнительный документ направили в службу судебных приставов, – сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Новосибирской области.

Пристав применил к работодателю-должнику комплекс мер по принудительному взысканию. После чего он в кратчайшие сроки исполнил судебное решение. Таким образом права пострадавшей сотрудницы полностью восстановили.

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