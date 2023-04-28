В Новосибирске неадекватный мужчина крошил тесаком стекла автомобилей

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

Инцидент произошел 27 апреля в Кировском районе Новосибирска, на улице Петухова.

Около 9 часов вечера к бойцам ГБР-76 подбежали две девочки лет 15 и со словами: «Помогите, он с ножом!» - указали на странного мужчину. Тот с огромным тесаком в руках хаотично бегал от тротуара к проезжей части дороги, втыкая нож в лобовые стекла попадавшихся ему на пути машин. На глазах «гвардейцев» он прорубил насквозь и повредил стекла трех легковых автомобилей.

Применив спецсредства, «гвардейцы» задержали мужчину, изъяли у него нож и передали задержанного сотрудникам полиции, вызванным на место происшествия очевидцами. С их слов стало известно, что задержанный мужчина - житель ЖК «Матрешкин двор», регулярно употребляющий запрещенные вещества и уже не первый раз пугающий соседей своим неадекватным поведением. Грозный рубака был доставлен в отдел полиции № 8. Правоохранителям предстоит дать квалификацию его действиям.