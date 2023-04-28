График работы больниц в Новосибирске с 29 апреля по 9 мая 2023 года: время работы, где примут экстренно

Стало известно, как будут работать больницы в Новосибирске на майские праздники. Фото: Ксения Высотина

Минздрав Новосибирской области опубликовал график работы больниц в Новосибирске с 29 апреля по 9 мая 2023 года. В официальные выходные — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая — все поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00. Записаться на прием или вызвать врача на дом можно будет с 8.00 до 14.00.

— При необходимости неотложной медицинской помощи, в любой праздничный день с 9.00 до 15.00 можно обратиться в поликлинику по предварительной записи. Записаться можно по телефону 122, через Госуслуги или чат-бот «Мое здоровье НСО» в Телеграме, — сообщили в областном минздраве.

Круглосуточно будут работать скорая помощь и стационары. Также все сутки будут открыты отделение стоматологической поликлиники № 3 (ул. Петухова, 20) и областная стоматологическая поликлиника на ул. Театральная, 46. Туда можно обратиться с острой зубной болью

Также будут круглосуточно работать травмпункты по следующим адресам:

- ул. Серебренниковская, 43

- пр-т Дзержинского, 44

- 2-й пер. Пархоменко, 7

- ул. Героев революции, 5

- ул. Зорге, 47/1

- ул. А. Невского, 9

- ул. Пирогова, 25/3.

Травмпункт на ул. Московская, 89 будет открыт 29 апреля, 6 мая и 9 мая с 9.00 до 15.00.

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