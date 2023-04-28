Кикшеринговую компанию Whoosh оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за парковок в Новосибирске

Сервис по прокату самокатов проиграл суд мэрии Новосибирска.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Компании Whoosh не удалось обжаловать запрет на парковку и размещение пунктов проката самокатов на муниципальных земельных участках без разрешений. За парковку их оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу компании. Законность требований мэрии города Новосибирска подтверждена судом. Установлена судебная неустойка в размере 100 тысяч рублей, — говорится в сообщении мэрии.
Напомним. ранее такое же решение выносил Арбитражный суд Новосибирской области в январе 2023 года.
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