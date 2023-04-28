Новосибирский производитель микробиологической продукции увеличил выработку на 50%

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

«Сиббиофарм» специализируется на выпуске средств защиты растений, кормовых антибиотиков и другой продукции микробного синтеза, который используют ведущие НИИ и образовательные центры в России и за рубежом.

- Совместно с Федеральным центром компетенций предприятию удалось добиться впечатляющих результатов. Каждый сотрудник, вовлекаемый в процесс бережливого производства, высвобождает время для дальнейшей работы, для достижения наилучшего результата. Работа над повышением производительности труда ведет к повышению качества всех процессов на предприятии, поэтому, вкладываясь в повышение производительности на конкретном участке производства, мы инвестируем в развитие всей отрасли, - прокомментировал министр экономического развития НСО Лев Решетников.

Фото: Агентство инвестиционного развития НСО

В рамках нацпроекта рабочая группа предприятия совместно с экспертами ФЦК повышала эффективность потока изготовления микробиологических средств защиты растений. В результате время протекания процесса снизилось на 35%, а выработка выросла на 47%.

- С работниками предприятия мы выявили «узкие места», которые не позволяли увеличить пропускную способность потока, например, процесс ферментации. Мы провели экспериментальные работы по изменениям, позволяющие снизить не только время ферментации, но и затраты на электроэнергию, обеспечивающую данный процесс, - рассказал руководитель проекта ФЦК Михаил Сахаров.

Изменения коснулись не только производства, но и работы складских служб: там провели реструктуризацию и определили новые правила перемещений материалов. Кроме того, руководители и специалисты на практике познакомились с инструментами бережливого производства.