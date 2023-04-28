Жёсткое массовое ДТП с тремя иномарками произошло на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске в пятницу, 28 апреля, на Бердском шоссе в Первомайском районе произошло жесткое массовое ДТП. О нем рассказали в ГИБДД по городу.

– Водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Акцент», двигался по улице Бердское шоссе в сторону Разъезда Иня. Разворачиваясь, столкнулся с попутно движущимся автомобилем «Тойота Авенсис». После чего автомобиль «Хендай Акцент» выехал на встречку. Там столкнулся со встречным автомобилем Хавал, – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В аварии пострадали водитель Хендай Акцент – мужчина 1979 г.р. А также водитель «Хавала», 42-летний мужчина, его пассажирка, 42-летняя женщина.

Пострадавших в больницу увезла скорая.

Водитель «Тойоты» не получил травм.

На месте аварии работает экипаж ДПС.

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