В Новосибирске капитально отремонтируют дорогу за 165 миллионов рублей

Дорогу отремонтируют в Академгородке.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске капитально отремонтируют Морской проспект в Советском районе. За работу готовы заплатить 165 миллионов рублей.
Информацию на сайте госзакупок разместило Управление дорожного строительства. Согласно документации, подрядчик должен отремонтировать участок в 1,8 км от проспекта Академика Лаврентьева до Бердского шоссе.
Основание дороги должны заменить, выровнять покрытие, поднять колодцы и установить поребрики. Также от подрядчика ждут ремонта тротуаров и велодорожек, лестниц, дорожных знаков и светофоров.
К работе необходимо 26 мая, а закончить ремонт 30 октября 2023 года.
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