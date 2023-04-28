В Новосибирске капитально отремонтируют дорогу за 165 миллионов рублей

Дорогу отремонтируют в Академгородке. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске капитально отремонтируют Морской проспект в Советском районе. За работу готовы заплатить 165 миллионов рублей.

Информацию на сайте госзакупок разместило Управление дорожного строительства. Согласно документации, подрядчик должен отремонтировать участок в 1,8 км от проспекта Академика Лаврентьева до Бердского шоссе.

Основание дороги должны заменить, выровнять покрытие, поднять колодцы и установить поребрики. Также от подрядчика ждут ремонта тротуаров и велодорожек, лестниц, дорожных знаков и светофоров.

К работе необходимо 26 мая, а закончить ремонт 30 октября 2023 года.

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