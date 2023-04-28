Пробки в 6 баллов сковали Новосибирск утром 28 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 28 апреля сковали шестибалльные пробки. Рассказываем, где сегодня не проехать, по данным «2ГИС».

Затруднено движение по улицам Станционной, Широкой, проезду Энергетиков. Пробки на площади Труда, улицах Станиславского, Ватутина и Котовского. Затруднено движение по Титова, Сибиряков-Гвардейцев и Троллейной. По Немировича-Данченко тоже не проехать.

На правом берегу пробки сковали Большевистскую, Бориса Богаткова и улицу Восход. Движение по Кирова и Никитина тоже затруднено.

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