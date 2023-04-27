Спикер Заксобрания Новосибирской области вступился за аграриев на на Совете законодателей РФ

Андрей Шимкив вступился за аграриев на на Совете законодателей РФ. Фото: Заксобрание НСО

В Санкт-Петербурге 26 апреля начались заседания комиссий Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. По инициативе Председателя Заксобрания Новосибирской области Андрея Шимкива в повестку заседания комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии внесен вопрос о вступившем в силу с 1 марта Федеральном законе № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон вводит понятие «побочные продукты животноводства», и отдельным постановлением установлены основные требования к складированию, обработке и перемещению таких продуктов. Сельхозтоваропроизводителям, чтобы соблюсти требования закона, необходимо построить специализированные площадки. Сейчас в Новосибирской области животноводством занимается 585 сельскохозяйственных предприятий, по предварительным оценкам, для создания площадок потребуется не менее 14 миллиардов рублей. В противном случае уже в 2023 году возникнет реальная опасность сокращения поголовья крупного рогатого скота, а то и вовсе прекращения производственной деятельности 343 предприятий.

— Закон вызвал, мягко сказать, много вопросов от сельхозтоваропроизводителей, — прокомментировал Андрей Шимкив. — Главный — это вопрос затрат и больших штрафов, которые приведут к разорению многих сельхозтоваропроизводителей. Штрафы — в сотни миллионов. Многие мелкие хозяйства, у кого 300-500 голов дойного стада, вынуждены будут порезать скот и перестать заниматься производством молока.

В своем выступлении Андрей Шимкив предложил рассмотреть возможность внесения изменений в постановление и разрешить использование и транспортировку таких продуктов, возникающих при разведении КРС, мелкого скота и коней, без их предварительной переработки и без проведения дополнительных анализов при внесении в землю в качестве удобрений. Эти предложения были внесены в проект решения комиссии. Протокол комиссии направят в Госдуму и Минсельхоз РФ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber