«Меняют кожу каждые полчаса»: в Новосибирском зоопарке появились птенцы редкого рогатого ворона

В Новосибирском зоопарке появились на свет два птенца редкого абиссинского рогатого ворона. Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке появились на свет два птенца редкого абиссинского рогатого ворона. Эти малыши стали первыми не только в коллекции сибирского зверинца, но и во всех зоологических парках России.

Их появления в зоопарке ждали долго. Будущие родители птенцов сначала не прониклись друг к другу симпатией и даже умудрялись «ссориться». Но, спустя несколько лет, вороны пообвыклись, перестали конфликтовать, а потом самец стал понемногу ухаживать за самкой, принося ей угощения. С 2020 года она начала нести яйца, но все они были неоплодными. А в 2023 году случилось долгожданное событие.

— В этом году самка сделала несколько кладок. И яйца в двух кладках, которые были сделаны с разницей в месяц, оказались оплодотворенными, — говорит заведующая отделом орнитологии Елена Мелешко. — Мы забрали оба яйца в инкубатор, потому что хотели во что бы то ни стало сохранить потомство, минимизировать риски. Первый птенец вылупился 15 марта, второй — 15 апреля, — рассказали в зоопарке.

В птенцах узнать будущих красивых и статных птиц пока сложно. Они вылупляются лысыми, глухими и слепыми. И только через 10-15 дней их кожа начинает темнеть и в итоге становится иссиня-черной. При этом с нее буквально каждые полчаса сходит верхний слой — так происходит из-за их быстрого роста.

Старший птенец уже открыл глаза, у него появились длинные ресницы. Постепенно он покрывается перьями, начинает сам есть и вскоре сделает первые шаги. Второй птенчик пока очень маленький. Каждый птенец находится в отдельном брудере, где поддерживается определенная температура и влажность. Когда младший птенец окрепнет и начнет ходить, их попробуют поселить в одном вольере.

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