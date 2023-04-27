Новосибирцев могут оштрафовать на 20 тысяч за шашлыки на природе

Новосибирцев может ждать штраф в 20 тысяч за приготовление шашлыка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирцев может ждать штраф в 20 тысяч за приготовление шашлыка. Конечное же, при условии нарушения правил пожарной безопасности. Об этом рассказали в департаменте по ЧС города.

С 24 апреля в регионе был введен особый противопожарный режим. Так, он предполагает собой запрет на посещение лесов, запрет на разведение костров, выжигание сухой травы и сжигание мусора на территории города или СНТ. Коснулся запрет и любимого весеннего досуга сибиряков: выездов на шашлыки.

— Действует запрет приготовления пищи на открытом огне, углях (кострах, мангалах), в том числе на территориях частных домов или СНТ, — сообщили в департаменте.

За нарушение правил предусмотрены штрафы. На граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, на предпринимателей без юрлица — от 60 до 80 тысяч, на юрлиц — от 400 до 800 тысяч. А если из-за нарушения правил возник пожар, который принес вред имуществу или людям, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч.

В департаменте также напомнили, что если вы заметили пожар, необходимо немедленно сообщить о нем по телефонам: 01, 101 или 112.

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