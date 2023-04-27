В Новосибирске на 9 Мая проведут концерт на площади Ленина за 645 тысяч

В Новосибирске на 9 Мая 2023 проведут концерт на площади Ленина. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске на 9 Мая 2023 проведут концерт на площади Ленина. Сейчас власти ищут подрядчика, который займется его организацией. Аукцион объявила «Городская дирекция творческих программ» на сайте госзакупок.

Как следует из документов, исполнитель должен будет организовать и провести праздничную программу «Новосибирск — Город трудовой доблести», посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие должно будет пройти на площади Ленина с пяти до восьми вечера.

Концерт должны вести четыре человека, по двое мужчин и женщин. На сцене выступят четыре вокальных коллектива, восемь солистов, дуэт из исполнителя и музыканта, а также хореографические и танцевальные коллективы.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 апреля. За работу организатору готовы заплатить 645 тысяч рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу на 9 Мая 2023 в Новосибирске. В этом году планируется провести и парад, и праздничные концерты, и салют. А вот акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

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